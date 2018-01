Jong FC Emmen verliest oefenduel van FC Twente

Het was niet druk bij het oefenduel in Emmen (foto: RTV Drenthe/Niels Dijkhuizen)

VOETBAL - Jong FC Emmen heeft niet voor een stunt kunnen zorgen in de oefenwedstrijd tegen FC Twente. De jeugdige thuisploeg verloor met 0-2.

FC Twente, de huidige nummer zestien van de Eredivisie, nam halverwege de eerste helft de leiding dankzij een doelpunt van Fredrik Jensen. De Fin scoorde op aangeven van Mounir El Hamdaoui, die op proef is bij de Enschedese club. De oud-speler van onder meer AZ en Ajax dacht nog voor de pauze zelf de 0-2 te maken, maar zijn treffer werd afgekeurd wegens buitenspel.Elf minuten voor het einde verdubbelde FC Twente de marge alsnog. Peet Bijen was de doelpuntenmaker. Bij de club van de trainer Gertjan Verbeek ontbrak verdediger Jos Hooiveld. De routinier uit het Drentse Zeijen is herstellende van een blessure.De hoofdmacht van FC Emmen kwam vrijdagavond al in actie in de Jupiler League. De eerste competitiewedstrijd van 2018 leverde een 2-1 nederlaag op bij FC Eindhoven. Komende vrijdag speelt FC Emmen thuis tegen RKC Waalwijk.