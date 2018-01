Jens Dekker strijdt niet mee om podium bij NK veldrijden beloften

VELDRIJDEN - Jens Dekker kon zich vandaag niet mengen in de strijd om de podiumplaatsen bij het Nederlands kampioen veldrijden bij de beloften. De coureur uit Fluitenberg eindigde als vierde in Surhuisterveen.

Dekker kampte tijdens de titelstrijd opnieuw met ademhalingsproblemen. "Vandaag had ik er vrij veel last van. Het kost heel veel moeite om niet over de limiet te gaan. Het was een zeer zware wedstrijd, waarbij ik niet volle bak kon rijden", aldus Dekker.De wedstrijd werd gewonnen door Joris Nieuwenhuis. Hij behaalde voor de tweede keer op rij de Nederlandse titel bij de beloften. Kelvin Bakx werd tweede in Surhuisterveen, Thymen Arensman legde beslag op de derde plaats.Bodi Del Grosso uit Eelde wilde bij de junioren een plek bij de eerste tien. Hij voldeed aan zijn eigen doelstelling door als zevende te eindigen. "Ik ben zeer tevreden", zegt Del Grosso. "Het was zwaar, maar ook heel mooi."Een dag eerder pakte Fleur Nagengast zilver bij de beloften onder 23 jaar. Erik Dekker veroverde het goud bij de masters.