Westerbergen in Echten is vakantiepark van het jaar

ECHTEN - Vakantiepark Westerbergen in Echten is uitgeroepen tot Leukste vakantiepark van Nederland 2018. Dit gebeurde op de vakantiebeurs in Utrecht.

Het vakantiepark is bekend van het SBS-programma Boomhut XXL Na de inschrijvingen bleven er drie genomineerden over, deze parken lagen toevallig allemaal in Drenthe. Westerbergen wist Hof van Saksen en Vakantiepark Hunzedal achter zich te laten.Marketingmanager Martijn Meppelink: "Voor ons is deze award een kroon op het werk. Het blijkt dat we goed en innovatief bezig zijn, het is fijn dat onze gasten dit opmerken. Het is ten slotte een publieksprijs."Westerbergen blijft de titel van leukste vakantiepark het hele jaar dragen. In 2013 won het park ook al eens de titel van Leukste vakantiepark, toen werd deze uitgereikt in Gorinchem tijdens de Recreatie Vakbeurs.