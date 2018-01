Drachtig schaap verdronken na aanval op kudde

ZUIDLAREN - Een drachtig schaap heeft een aanval op de kudde zondagmiddag niet overleefd. Dit gebeurde aan de Zwetdijk in Zuidlaren. Waardoor de dieren zijn aangevallen, is niet bekend.

Het schaap raakte gewond, kwam in de sloot terecht en verdronk. Ook een ander schaap raakte gewond.De eigenaar van de schapen, Martin Mulder, houdt het op een grote hond: "Aan de pootafdrukken te zien is het een flink beest geweest. Ik denk niet dat het een wolf was, die had wel doorgebeten."Op foto's is te zien dat vooral de vacht van de schapen het heeft moeten ontgelden: grote plukken wol liggen in het weiland. Bij het verdronken schaap is goed te zien waar het beest te grazen is genomen. Er ontbreken grote plukken wol en er zijn tandafdrukken te zien in de blauwe plekken op de huid.Mulder denkt niet dat hij er nog achter komt wat er echt is gebeurd. "Maar ik wil wel mensen bewust maken van wat er kan gebeuren als ze hier met hun hond lopen. Er loopt hier achter een weggetje waar veel hondenbezitters komen met hun huisdier. Houd ze alsjeblieft aangelijnd."