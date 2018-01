Deel dit artikel:











Fenomeen Dost flikt het weer: hattrick Bas Dost was weer de grote man bij Sporting. Hij scoorde zijn tweede hattrick dit seizoen (foto: EPA/MIGUEL A. LOPES)

VOETBAL - Bas Dost is weer helemaal terug in de strijd om topscorer van de Portugese Primeira Liga te worden. De oud-spits van FC Emmen was in het thuisduel tegen CD Aves de absolute ster. Sporting won met 3-0 en Dost maakt alle goals. De teller staat na 18 duels op 19 treffers.

Geschreven door Niels Dijkhuizen





Topschutter in Portugal is nog altijd de Braziliaan Jonas van Benfica, wiens teller op 21 treffers staat. Maar de topscorerstitel is bijzaak voor Dost dit jaar. Hij gaf al eerder al te kennen maar één doel te hebben en dat is het landskampioenschap.



Koploper

In die strijd staat Sporting in ieder geval tot morgenavond op de gewenste plek. De club uit Lissabon heeft 46 punten uit 18 duels en dat is één meer dan Porto, maar die ploeg speelt morgen nog tegen hekkensluiter Estoril.



