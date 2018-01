Directeuren Bikkel Groep voor het eerst voor de rechter

HOOGEVEEN - Meer dan een formele zitting is het in Zwolle vandaag niet, maar het is wel de eerste keer dat de twee verdachte directeuren van detacheringsbureau Bikkel uit Hoogeveen voor de rechter verschijnen.

De twee directeuren, Henri F. en Jeroen K., werden in oktober vorig jaar bij aankomst op de luchthaven van Eindhoven aangehouden op verdenking van het ontduiken van belasting.Letse werknemers werden onder het mom van een stage in Nederland gedetacheerd bij bedrijven. Onder andere in de regio Hoogeveen. Die bedrijven betaalden het reguliere tarief. Maar in de boekhouding van Bikkel werd het verantwoord als een stagevergoeding.Van Letse bedrijven kwamen valse facturen. De twee directeuren waren eigenaar van deze Letse bedrijven. Via een omweg kwam de opbrengst uiteindelijk toch bij hen terecht. Van dit geld werd tenminste 1,7 miljoen euro geïnvesteerd in onroerend goed. De Belastingdienst is door deze constructie miljoenen misgelopen.Met een groep van 220 rechercheurs werden oktober vorig jaar invallen gedaan en is beslag gelegd op 26 bankrekeningen en op allerlei goederen van deze twee directeuren. Ook het kantoor en de woningen van de twee werden bezocht.Beide heren zitten op dit moment vast. In het begin in afzondering, maar inmiddels hebben ze bezoek gehad van familie en ook een aantal vrienden. Omdat ze nog steeds in voorarrest zitten, moeten ze vandaag voor het eerst voor de rechtbank in Zwolle verschijnen. De zaak wordt niet inhoudelijk besproken. Voor zover bekend zijn de andere verdachten vrijgelaten.De recherche, FIOD en Belastingdienst hebben de afgelopen maanden verschillende betrokkenen bij Bikkel in Hoogeveen bezocht. Ook klanten die de Letse arbeiders in dienst hadden, hebben bezoek gehad. Net als de huisaccountant van Bikkel.Henri F. en Jeroen K. waren in Letland graag geziene gasten. Zo zijn ze 'gold member' van de Nederlands-Letse Kamer van Koophandel en werden ze geprezen voor hun inzet voor de Letse werknemers en de manier waarop ze deze groep een kans geven in Nederland. Beide heren mogen in 2015 ook de Letse regering adviseren als ze deel uitmaken van een speciale delegatie.Het onderzoek naar de fraude is voorlopig nog niet afgelopen. Vandaag moet blijken wat het Openbaar Ministerie nog wil. In deze grote fraudezaken duurt het vaak jaren voordat er uiteindelijk een rechtszaak is. Ondertussen draait Bikkel Dienstverlening in Hoogeveen gewoon door. Maar wel zonder Henri F. uit Zuidwolde en Jeroen K. uit Tuk.