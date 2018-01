Overval op Etos in Hoogeveen in Opsporing Verzocht

HOOGEVEEN - De politie heeft nog altijd geen spoor van de man die in juli vorig jaar een overval pleegde op de Etos in Hoogeveen.

Het televisieprogramma Opsporing Verzocht besteedt daarom morgenavond aandacht aan de overval.De politie plaatste eind juli al bewakingsbeelden van de overvaller op internet, maar dat leverde geen tips op. De hoop is nu gevestigd op de kijkers van Opsporing Verzocht.Bij de overval op het Etos-filiaal aan de Hoofdstraat dreigde de overvaller met een groot mes. Hij maakte geld buit en vluchtte in de richting van het Haagje. Het gaat om een man met een licht getinte huidskleur van ongeveer 1.75 meter.Opsporing Verzocht is morgenavond om 20.30 uur te zien op NPO1.