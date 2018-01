Deel dit artikel:











Wiesdattan Wiesdattan

Speel mee met Wiesdattan en win de pot!

Geschreven door Aaldert Oosterhuis

In Wiesdattan mag u raden van welke bekende Drent of bekende Nederlander de 'euh' afkomstig is, die we u per spel één keer laten horen. U hoort elk uur dezelfde opgave, net zolang tot geraden is van wie de 'euh' afkomstig is. Het startbedrag is 100 euro en steeds als er een fout antwoord gegeven wordt, komt er twee euro bij in de pot. Bij 150, 200 en 250 euro wordt er telkens een tip gegeven. De pot kan uiterlijk oplopen tot 300 euro.



De vorige 'euh' van Xander v.d. Wulp werd op maandagmorgen 15 januari geraden in Drenthe Nu, door Anneke Lubbers uit Vries. Ze won hiermee 222 euro!



Intussen is er weer een nieuwe opgave.



Eerder geraden 'euh's:

15/01 Xander v.d. Wulp (gerdaden door Anneke Lubbers uit Vries - € 222,-)

28/12 Jort Kelder (geraden door Mia Luchtmeijer uit Klazienaveen - € 254,-)

14/12 Pia Dijkstra (geraden door Jannie Stap uit Schoonoord - € 110,-)

13/12 John Reid (geraden door Bert Jans uit Staphorst - € 162,-)



Wiesdattan wordt gespeeld op Radio Drenthe, van maandag t/m zaterdag, in:

Drenthe Nu rond 7.45 uur, in De Brink om 10.15 en 11.45 uur, in Drenthe Nu rond 12.45 uur, bij Anouk in de Middag om 13.45, 14.45 en 15.45 uur, rond 16.45 uur in Drenthe Nu en op zaterdagmiddag in het programma Volkooren.



De pot gewonnen? Dan mag u een maand lang niet meespelen!



PS: De foto bij dit bericht zegt niets over wie u tijdens het spel hoort.



Hieronder ziet u de tot nu toe genoemde namen bij het huidige spel. Deze mensen zijn het dus niet..



