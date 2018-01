Waterschap baggert 25.000 kuub slib uit Havenkanaal

ASSEN - Het waterschap Hunze en Aa's start vandaag met baggerwerkzaamheden in het Havenkanaal in Assen.

Na onderzoek blijkt dat er op de bodem een flinke slib- en baggerlaag ligt. "Het kanaal heeft een doorvoerfunctie en dat kan hierdoor minder vlot gaan", zegt Hilbrand Sinnema van het waterschap. Volgens Sinnema wordt er zo'n 25.000 kuub uitgehaald."De schepen kunnen er nog wel door, maar er vindt nu ook recreatievaart plaats en dat kan problemen opleveren." De nieuwe vaarroute voor recreatievaart is in gebruik sinds de opening van de Blauwe As op 15 september.