Stelling: Energiedrankjes moeten verboden worden voor kinderen

ASSEN - Energiedrankjes zijn niet onschuldig en daarom zou de verkoop ervan aan kinderen onder de achttien jaar verboden moeten worden.

Dat zegt de Leeuwardense kinderarts Brita de Jong-Van Kempen namens de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK).Het drinken van de pepdrankjes leidt volgens de NVK bij jongeren tot klachten als rusteloosheid, moeheid, slaapproblemen en hartritmestoornissen.Steeds meer scholen halen pepdrankjes al uit drankautomaten op school, omdat ze merken dat het drinken ervan bij scholieren leidt tot concentratieverlies.Het Voedingscentrum adviseert kinderen onder de dertien jaar om geen energiedrankjes te drinken en jongeren boven die leeftijd slechts 1 blikje per dag.Moeten kinderen onder de 18 jaar eigenlijk nog wel energiedrankjes drinken? Of moet er een verbod komen?