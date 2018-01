Deel dit artikel:











Jasper Iwema grijpt naast vast WK-ticket

IJSSPEEDWAY - Het is ijsspeedway-coureur Jasper Iwema uit Hooghalen niet gelukt zich rechtstreeks te plaatsen voor een vaste plek in het WK IJsspeedway.

Om zich rechtstreeks te plaatsen voor het WK moest Iwema dit weekend in het Finse Ylitornio bij de beste zes rijders eindigen. Hij eindigde op een gedeeld zevende plek.



De zes beste coureurs uit Finland, plus de zes beste rijders die een wedstrijd reden in Zweden, kregen een direct ticket om mee te doen aan de reeks wedstrijden om het wereldkampioenschap.



'Balen'

"Dit is enorm balen", kijkt Iwema terug. "Mijn doel was om het WK te halen en dat is mislukt. Ik heb goede races gereden, een paar kleine foutjes gemaakt, maar ik merk dat ik steeds beter word. Ervaring is heel belangrijk in deze sport."



Pech

Het zat Iwema ook niet helemaal mee. Het leek erop dat de Hooghalenaar een beslissende heat zou moeten rijden tegen de Duitser Stefan Pletschacher en de Tsjech Jan Klatovsky. Maar in de laatste race van Klatovsky gebeurde iets opmerkelijks. Waar de Russen Karatsjintsev en Valeev de hele dag oppermachtig waren, eindigden zij ineens achter de Tsjech. Voor Klatovsky, wiens vader de frames bouwt voor de beide Russen, betekende dit dat hij zich rechtstreeks kwalificeert voor het WK.



Kleine kans

"Het is niet anders", berust Iwema hierin. Toch is er een kans dat Iwema alsnog mee mag doen aan de tien WK-wedstrijden. Motorsportbond FIM gaat nog twee rijders aanwijzen die mogen meedoen. De bond kijkt daarbij naar de beste nummers zeven in zowel Finland als in Zweden. Daarnaast is er per WK-weekend nog een wildcard beschikbaar.



Het WK IJsspeedway komt in het weekend van 7 en 8 april naar Heerenveen.