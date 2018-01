Meeste jonge autobezitters wonen in De Wolden

ASSEN - Jongeren die op het platteland wonen hebben vaker een auto dan leeftijdsgenoten die in de stad wonen. In vergelijking zijn er op het platteland twee keer zoveel auto's te vinden, meldt het CBS.

In Drenthe wonen in de gemeente De Wolden in verhouding de meeste jongeren met een eigen auto, namelijk 43 procent. De gemeente met het laagste percentage is Assen, waar 29 procent van de jongeren achter het eigen stuur kruipt.De cijfers zijn op basis van gegevens uit 2015, waarbij gekeken werd naar de leeftijdscategorie van 18 tot 30 jaar.In De Wolden wonen ook de meeste jongeren met een autorijbewijs. Het percentage komt daar uit op 70 procent. Assen is wederom het gebied waar de teller het laagst staat: 67 procent.De landelijke lijstaanvoerders zijn de gemeenten Tubbergen, Reusel-De Mierden, Oirschot, Aalburg en Staphorst. Daar is het rijbewijsbezit onder jongvolwassenen met meer dan 85 procent het hoogst. In Maastricht wonen relatief de minste jonge rijbewijsbezitters. Daar blijft het aandeel steken op 48 procent.