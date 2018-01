Deel dit artikel:











Het nieuws in een minuut: 15 januari (foto: Pixabay.com)

In het nieuws in een minuut van maandag 15 januari kijken we vooruit naar de miljoenenfraudezaak bij de Bikkel Groep. De twee directeuren staan voor het eerst voor de rechter. Het is de week van de waarheid voor Tessa en Wim Ram uit Roden. Grote vraag is of hun boerenbedrijf kan blijven bestaan. En het is Blue Monday, de meest deprimerende dag van het jaar.