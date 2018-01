Drie tips om Blue Monday te overleven

HOOGEVEEN - De feestdagen zijn voorbij. Goede voornemens zijn mislukt. En het is slecht weer. Vandaag is uitgeroepen tot Blue Monday; de meest deprimerende dag van het jaar.

Wie daar geen last van heeft is Rob Pot uit Hoogeveen. Hij is lachyogadocent en helpt iedereen die dat wil om een lekker potje te lachen.Volgens Pot is er altijd aanleiding om te lachen. "Het maakt niet uit hoe je gestemd bent. Ook al ben je verdrietig, er is altijd weer een moment dat er gelachen kan worden.""Lachyoga is lachen zonder reden. Het wordt heel vaak geassocieerd met een grap of een mop, maar dat is helemaal niet nodig", zegt Pot. De yogalessen die Pot geeft bestaan uit verschillende elementen, zoals ademhalingstechnieken en meditatie."Het is absoluut geen moppen tappen en ook niet spiritueels, want daar houd ik helemaal niet van", benadrukt de goedlachse Hoogevener. "Het gaat er bij mijn lessen om dat je op een speelse manier een lach opwekt en dat je met elkaar leuke dingen doet."De lachyoga vindt zijn oorsprong in India. "Een dokter uit India heeft het ontwikkeld. Ik heb les gehad van iemand die op zij beurt weer les geeft gehad van die Indiase dokter", zegt Pot. Hij is een van de weinige lachyogadocenten in Drenthe.En wat is er dan nodig voor een goed potje lachen? Rob Pot heeft drie tips: