Deel dit artikel:











Man uit Meppel steelt 1.700 euro van zijn oma De vader van de jongen heeft het geld terugbetaald (foto: pixabay.com)

MEPPEL - Een man van 26 jaar uit Meppel heeft een werkstraf van tachtig uur gekregen, voor het bestelen van zijn oma.

Daarnaast kreeg hij van de rechter een voorwaardelijke celstraf van twee weken opgelegd.



De man woonde in de maanden april en mei bij zijn oma. In die periode verdween 1.700 euro van de rekening van de vrouw. Haar zoon, de vader van de 26-jarige Meppeler, deed aangifte.



Camerabeelden

Op camerabeelden is te zien dat de kleinzoon inderdaad met het pasje van het slachtoffer pinde. Hij bekende meteen. Hij was onder druk gezet door een dealer en had met spoed geld nodig. Het was een noodoplossing, vertelde de man op het politiebureau.



Grote schuld

De Meppeler wilde zijn oma terugbetalen, zei hij tegen de agenten. Ook al kampt hij met een schuld van 60.000 euro. Maar nu zijn vader aangifte heeft gedaan, kan oma naar de centen fluiten, zo zei de man tegen politieagenten.



Niet welkom

De Meppeler is niet meer welkom bij zijn oma. Hij zwerft sindsdien door Meppel. Hij was vandaag niet bij de rechtszaak. Zijn vader heeft inmiddels 1.700 euro op de rekening van zijn moeder gestort.