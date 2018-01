Deel dit artikel:











Werkstraf voor 'bizarre' mishandeling ex-vrouw De rechtbank in Assen (foto: Kim Stellingwerf / RTV Drenthe)

ASSEN - Een 49-jarige man uit Assen is voor 'bizar huislijk geweld' veroordeeld tot een werkstraf van zestig uur. De man sleepte zijn toenmalige vrouw 's nacht op 4 oktober in Zorgvlied door hun woning, terwijl hij de vrouw vast had aan haar mond.

"Schokkend om iemand aan het gebit rond te slepen. Heel bijzonder", zei de rechter tijdens de zitting.



De agenten kwamen die nacht op een melding af. Het slachtoffer had blauwe plekken over haar hele lijf en had ook een bloedende hand. Daarnaast had ze verwondingen in haar mond. De man bekende dat hij zijn toenmalige vrouw mishandelde, maar niet zo erg zoals nu werd gesteld.



Hij heeft een strafblad dat sterk verouderd is. Daarom bleef het bij een werkstraf. De man moet het slachtoffer ook een schadevergoeding van 300 euro betalen.