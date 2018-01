Minder nachtvlinders door lichtvervuiling

Het gaat niet goed met de nachtvlinders in heel Nederland. Vooral de soorten die volledig in het donker actief zijn gaan achteruit.

Boosdoener is het vele kunstlicht dat 's nachts brandt. De Vlinderstichting onderzocht samen met de Wageningen Universiteit en Naturalis hoe het komt dat de nachtvlinderpopulatie afneemt.Soorten die door licht worden aangetrokken, gaan volgens het onderzoek het hardst achteruit. Uit eerdere research bleek al dat kooluiltjes meer moeite hebben met de voortplanting wanneer ze 's nachts verstoord worden door kunstlicht. Ook ontpopten de kooluiltjes eerder dan hun soortgenoten die in het pikkedonker leefden. Dat blijkt nu dus een groot effect te hebben op de populatie.Cijfers specifiek over Drenthe zijn volgens de Vlinderstichting nu niet voorhanden, dus er is nog niets te zeggen over of de nachtvlinder het hier minder slecht doet dan in provincies waar veel meer kunstlicht is. ROEG! keek in november mee bij een nachtvlindertelling . Toen werden er maar weinig vlinder gevangen.Wie mee wil helpen bij het onderzoek kan assisteren bij het in kaart brengen van nachtvlinders in de eigen omgeving. Op deze website van de Vlinderstichting is meer informatie te vinden.