UB40 komt naar Muziekweekend Pesse UB490 komt naar Pesse (foto: ANP)

PESSE - Reggaeband UB40 treedt 26 mei op tijdens het Muziekweekend Pesse. Dat maakt de organisatie bekend.

UB40 is een van de meest succesvolle reggaebands ter wereld. De band scoorde in Nederland vijf nummer 1-hits en verkocht wereldwijd ruim zeventig miljoen platen. Bekende nummers van UB40 zijn onder meer I Got You Babe en Red Red Wine.



Naast UB40 zullen ook Racoon, Kensington en Miss Montreal een optreden geven. De voorverkoop voor het Muziekweekend Pesse begint 10 februari.