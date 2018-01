Molen Nooitgedacht in Veenoord is gered

De bestuurscrisis bij molen Nooitgedacht in Veenoord is voorbij (foto: Stichting Molen Nooitgedacht)

VEENOORD - Goed nieuws voor de inwoners van Veenoord. De stichting die molen Nooitgedacht in het dorp beheert, is gered.

De stichting kampte met een bestuurscrisis. De functies van secretaris en penningmeester waren niet ingevuld. Dat zou betekenen dat de stichting opgedoekt zou moeten worden, als er geen nieuwe bestuursleden bij kwamen.Hiermee kwamen de activiteiten die de stichting organiseert ook in gevaar. De Molenstichting Drenthe, de eigenaar van de molen, zou de activiteiten niet kunnen overnemen.Stichting Molen Nooitgedacht luidde daarom de noodklok en met succes. "We hebben nu in ieder geval vier mensen erbij en waarschijnlijk vijf", zegt Arie Hollander van de stichting. "En het zijn vooral mensen uit het dorp. En ook jongere mensen."Voorheen lukte het de stichting maar net om het bestuur rond te breien. "We hebben nu met deze nieuwe mensen erbij, meer bestuursleden dan we ooit hebben gehad", verklaart Hollander. "Als het puntje bij het paaltje komt, dan willen mensen wel. Ze vinden de molen toch belangrijk voor het dorp."Sinds kort heeft de stichting ook beschikking over een budget. Zo zijn er plannen voor fotoexposities. Ook draait de molen sinds afgelopen jaar weer met graan en zijn er picknickbankjes en een aanlegsteiger gerealiseerd.