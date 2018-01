Van fraude verdachte directeur Bikkel Groep op vrije voeten

ZWOLLE - De rechtbank in Zwolle heeft ingestemd met de voorlopige vrijlating van Henri F. uit Zuidwolde. Hij is een van de directeuren van de Bikkel Groep in Hoogeveen. De andere directeur Jeroen K. uit Tuk blijft wel vastzitten.

Dat bepaalde de rechtbank vandaag tijdens de pro-formazitting in Zwolle.De twee zitten vast op verdenking van fraude, het witwassen van geld en het oplichten van de Belastingdienst. Dat deden ze door een constructie te bedenken waarbij Letse werknemers werden uitbetaald als stagiaire , terwijl de bedrijven wel het volle bedrag betaalden. Via Letse bedrijven kwam het geld uiteindelijk weer terecht bij de directie. Daarvan is veel onroerend goed gekocht. De Belastingdienst zou hiermee meer dan een miljoen euro mis zijn gelopen.Henri F. ontkende tijdens de pro-formazitting veel te weten over de constructie. Dat kwam vooral uit het brein van Jeroen K. Volgens het openbaar ministerie (OM) was er in het geval van Henri F. ook niet zo veel bezwaar om hem niet vrij te laten. Bovendien heeft de Bikkel Groep weer leiding nodig. Sinds een aantal maanden is het een stuurloos schip en is het moment nabij dat er mensen ontslagen moeten worden.In het geval van Jeroen K. zou dat anders zijn. Bij hem zou volgens het OM sprake zijn van inmenging in het onderzoek. En dus zou hij vast moeten blijven zitten. K. nam zelf ook even het woord en smeekte de rechtbank om ook hem vrij te laten en thuis het proces af te wachten. "Alstublieft laat u mij vrij. Ik wil mij aan alle voorwaarden houden." Hier gaf de rechtbank geen gehoor aan.