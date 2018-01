Populariteit uitkijktoren De Onlanden leidt tot ergernis bij natuurliefhebbers

DE ONLANDEN - De uitkijktoren in natuurgebied De Onlanden is zo populair, dat het te veel autoverkeer aantrekt.

Dat zegt Stichting Natuurbelang De Onlanden, meldt RTV Noord . De stichting heeft de gemeente per brief gevraagd in te grijpen.Volgens natuurliefhebbers is de parkeerplaats bij de uitkijktoren een van de oorzaken van de grote toestroom van automobilisten. Zij vinden de parkeerplaats onnodig en menen dat die niet thuishoort in het natuurgebied.Stichting Natuurbelang De Onlanden vindt dat de parkeerplaats mag blijven, maar dat de wegen zo ingericht moeten worden dat de parkeerplaats kan worden bereikt zonder dat auto's verder het natuurgebied in kunnen rijden. Dat zou onder meer kunnen door het aanleggen van sluizen waar landbouwverkeer wel langs kan, maar auto's niet.De gemeente Noordenveld zegt met de stichting in gesprek te willen.