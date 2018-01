Belangstelling theatertour 'Letter voor Letter' overtreft verwachtingen

ASSEN - De belangstelling voor de komende theatertour 'Letter voor Letter' met René Karst langs de zes Drentse theaters is boven verwachting. Het programma moet laaggeletterden de weg wijzen richting taalhuizen.

"We hadden verwacht in de grote theaters, zoals die in Hoogeveen, Assen en Emmen zo'n driehonderd bezoekers te trekken. En in de kleinere zo'n 150. Maar we zien dat we alle verwachtingen overtreffen", aldus projectleider Jetze Dam.In Assen zijn inmiddels 550 aanmeldingen, in Hoogeveen zit de zaal al vol met achthonderd bezoekers, en in Emmen gaat het volgens Dam ook al richting uitverkocht. 't Is nu al een groot succes, we zijn heel blij", vertelt Dam enthousiast'Letter voor Letter' is een muzikaal programma met René Karst en Carola Smit, dat draait om de schoonheid van taal, lezen en schrijven. Het is bedoeld om de groep duizenden laaggeletterden in Drenthe te bereiken, en ze vervolgens op weg te helpen richting beter leren lezen en schrijven. Jetze Dam van De Nieuwe Kolk (DNK) in Assen zette het samen op met de Drentse bibliotheken, de taalhuizen en de theaters."In de bibliotheken zitten bijna overal taalhuizen en taalpunten, om mensen die moeite hebben met lezen en schrijven te helpen met taalcursussen. Overal hebben we vrijwilligers, maar we merken dat we de doelgroep moeilijk binnenkrijgen. Die komen natuurlijk niet zo snel naar een bibliotheek, want als je moeite hebt met lezen, wat heb je daar dan te zoeken. Daarom hebben we een andere, leuke manier bedacht, om die mensen te vertellen dat zo'n taalhuis in de bibliotheek er juist voor hen is, om hen te helpen."Dat Jetze Dam uiteindelijk uitkwam bij de Drentse zanger René Karst, kwam door het TROS Muziekfeest op het Raadhuisplein in Emmen. Hij zag daar hoe vroegere collega's van hem, die bij een afvalverwerkingsbedrijf werken, uit hun dak gingen tijdens een optreden van René Karst. "En ik wist een een paar mensen dat ze ook laaggeletterd zijn. Toen kwam ik op het idee om ze op een leuke manier, via een muziekoptreden van René Karst, het theater binnen te halen. En dan tegelijkertijd een programma te maken, waarin de mensen duidelijk wordt gemaakt dat het leuk is om goed te leren lezen en schrijven, en dat er hulp is voor hen", vertelt Dam.René Karst had er meteen oren naar, en ook voormalig BZN-zangeres Carola Smit werd benaderd. "Samen zingen ze Hollandse hits, en ondertussen laten ze ook zien hoe leuk het is om beter te leren lezen en schrijven", aldus Dam. Ook komen tijdens het muziekconcert videoportretten voorbij van Drentse laaggeletterden die eerst ook moeite hadden met lezen en schrijven, maar dankzij een taalcursus zijn bijgespijkerd en er trots op zijn dat ze het nu wel goed kunnen."Bedoeling is dat de groep laaggeletterden na naloop van het concert het idee krijgen, goh, ik ben niet de enige die moeite heeft met lezen en schrijven, er is hulp voor mij en het is makkelijker dan ik dacht", legt Dam uit.Vrijwilligers van de taalhuizen zijn volgens Dam na afloop van het muziekconcert in het theater aanwezig, om mensen verder te helpen richting het taalhuis. "En ook René Karst en Carola Smit nemen dan alle tijd voor de mensen. Je kan wel zeggen dat René Karst straks samen met Carola Smit, de brug slaat tussen publiek en taalhuizen in de bibliotheek."Woensdagavond is de aftrap van de theatertour van 'Letter voor Letter' in De Nieuwe Kolk in Assen. Vrijdag 19 januari staat René Karst in De Tamboer in Hoogeveen. De andere concerten zijn in De Winsinghof in Roden (7 februari), schouwburg Ogterop in Meppel (27 maart), Theater Hofpoort in Coevorden (2 mei) en de theatertour eindigt 31 mei in het Atlas Theater in Emmen.