Video: huisje, boompje, bever

De bever is weer helemaal terug van weggeweest in Drenthe. Ze doen het goed in onze provincie en plantten zich zelfs al voort.

Met zijn cameraval legde Tonnie Sterken deze bevers vast, die druk bezig zijn zich te settelen. Ze zwemmen af en aan met grote takken voor hun beverdam, op de achtergrond te zien. Ondertussen vermaken de jongen zich door met elkaar te ravotten in het water.Het leven van een bever is niet altijd zo gemakkelijk en kalm als in deze video. Peter Venema filmde vorige week in Assen juist een bever die zich even kwaad moest maken om een ondeugende otter te verjagen.