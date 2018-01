Advocaat Bikkel-directeur: Het bedrijf is een stuurloos schip

ZWOLLE/HOOGEVEEN - Enigszins elkaar ontwijkend en met het hoofd naar beneden kwamen de twee directeuren van Bikkel Dienstverlening uit Hoogeveen de rechtszaal in Zwolle binnen.

Verdachte Jeroen K. zat al op zijn plek, even achterom kijkend naar de publieke tribune waar familie en vrienden zaten. De andere verdachte, Henri F., nam twee plaatsen verder plaats in het verdachtenbankje. Beiden in afwachting van een verzoek om vrijgelaten te worden.De twee zitten sinds oktober vorig jaar vast, toen ze op het vliegveld van Eindhoven werden aangehouden. In totaal zijn zes mensen in deze zaak aangehouden. Sindsdien zitten ze gescheiden van elkaar in een gevangenis in Nederland.Via Bikkel Detachering, een onderdeel van de Bikkel Groep, zou fraude zijn gepleegd met Letse werknemers. Die zijn in de periode van 2012 tot 2015 ingezet als uitzendkracht in Nederland. Onder andere bij bedrijven in en om Hoogeveen.Deze 'gebruikers' van Letse uitzendkrachten betaalden volgens de cao de kosten aan Bikkel. Maar Bikkel zette in de administratie dat het om stagiaires ging . Die krijgen een lagere vergoeding en hoeven geen loonheffing te betalen. Vanuit Letland kwamen via bedrijven van Bikkel Detachering valse facturen. Het geld dat hiermee verdiend werd, kwam uiteindelijk bij de directeuren van Bikkel terecht. Daarvan is onroerend goed gekocht.Het Openbaar Ministerie ziet Jeroen K. als brein achter deze constructie. Zijn compagnon Henri F. liet tijdens de zaak duidelijk weten dat hij niet goed op de hoogte was van wat er allemaal gebeurde. "Ik bemoeide me daar toch al niet mee." De rechtbank heeft Henri F. op vrije voeten gesteld . Lopende de zaak mag hij niet reizen, moet hij zijn paspoort inleveren en mag hij zich niet met de betrokken bv's bemoeien.Jeroen K. blijft vastzitten, omdat het OM en de rechtbank verwachten dat K. zich met de zaak gaat bemoeien. En dat komt het onderzoek niet ten goede. Een onderzoek dat overigens stroef verloopt. Zo is de Letse taal een barrière, is het land niet ingericht op onderzoek naar dit soort grote fraudezaken en duurt het lang voordat het OM gegevens krijgt.Een voorbeeld zijn de banktransacties. "In Nederland hebben we die binnen 24 uur. In Letland duurt het weken. We moeten alles vertalen, omdat ze geen Engels spreken", zo zegt het OM.Henri F. mag zich weer inzetten voor zijn bedrijf. Een bedrijf dat, volgens de advocaten van Jeroen K., zware schade heeft geleden en stuurloos is. "Misschien doet het OM dat wel met opzet", zo zei zijn advocaat. Er moeten besluiten worden genomen. Als het zo doorgaat, dan moeten er mensen worden ontslagen. Investeringen zijn er al helemaal niet gedaan.Het onderzoek van het Openbaar Ministerie is nog lang niet klaar. Nog steeds worden er getuigen gehoord en worden die gegevens verwerkt. En met de Letse overheid is het OM in gesprek over het onderzoek in deze Baltische staat.Uren na aanvang van de pro-formazaak kregen Henri F. en Jeroen K. nog de mogelijkheid om iets te zeggen. Henri F. maakte er geen gebruik van. Hij heeft alles op papier gezet.Jeroen K. doet dat wel en doet een dringende oproep. "Ik heb nog geen stukken ontvangen. Ik kan mij niet verdedigen. Hoe kan ik zo een eerlijk proces krijgen? Nu zit ik in de gevangenis tussen moordenaars en drugscriminelen. Een levensgevaarlijke situatie. Er is net een buurman van mij voor veertien jaar veroordeeld. Elk betoog in de rechtbank gaat niet over mij, maar over zorg voor onze 1.500 medewerkers. Waarom is dat geen maatschappelijk belang?" De uitkomst is duidelijk. K. zit nog steeds vast.En ondertussen vindt de rechtbank dat het onderzoek van het OM naar de fraude bij het Hoogeveense bedrijf niet te lang mag duren. Het OM vraagt om een schorsing. De rechtbank vindt dat de zaak op 29 maart opnieuw bekeken moet worden.Henri F. mag zijn spullen pakken en zijn cel ontruimen. Jeroen K. loopt, zijn familie en vrienden groetend, de zaal weer uit. Op weg naar zijn cel. Wordt vervolgd.