Dit weekend in de Drentse natuur: 20 en 21 januari Genoeg te doen in de Drentse natuur komend weekend (foto: Natuurmonumenten)

Genoeg te doen dit weekend in de Drentse natuur. De storm is weer achter de rug en het is volgens Staatsbosbeheer veilig in de bossen in onze provincie. Geen excuus dus om niet even lekker naar buiten te gaan.

Laarzenwandeling door het Kloosterveld

Je moet niet bang zijn voor natte voeten tijdens deze wandeltocht door het Kloosterveld. Het stukje Dwingelderveld achter het bezoekerscentrum wordt namelijk gebruikt om overtollig regenwater op te vangen. Vergeet je laarzen dus echt niet. De excursie is zaterdag en kost 5 euro voor leden en 8 euro voor niet-leden. Opgeven kan



Fotografie-excursie Stroomdal bij Loon

Wist je dat het dorpje Loon ooit belangrijker en groter dan Assen was? Om achter de verborgen geschiedenis van Loon te komen, kun je mee op deze speciale foto-expeditie door en rondom het dorp. Aanmelden is niet nodig en het kost je niets. Zorg wel dat je zaterdag om 10:00 uur met camera en al bij de Brink in Loon staat. Meer informatie vind je



Sporen in het landschap

Wie op zoek wil naar sporen, moet naar het Reestdal gaan. In dit natuurgebied op de grens van Drenthe en Overijssel kijk je dankzij de rivier de Reest terug de geschiedenis in. Maar ook andere sporen zoals voetafdrukken van dassen, vossen en reeën kun je tegenkomen. Meewandelen kan op zondag en kost 3 euro. Meer informatie is



Snertwandeling Yde

