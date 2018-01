Deel dit artikel:











Waterschap gaat rioolzand opnieuw gebruiken Het waterschap gaat zand recyclen (foto: archief RTV Drenthe)

ZWOLLE - Het waterschap Drents-Overijsselse Delta gaat zand uit het riool opnieuw gebruiken. Tot voor kort werd het afgevoerd, maar voortaan wordt het gerecycled.

Dit gerecyclede zand wordt hergebruikt als grondstof voor bouwmaterialen, zoals cement of bakstenen. Volgens het waterschap gaat het om 670 ton zand per jaar. Dat zou een besparing moeten opleveren van zo'n 10.000 euro.



Het waterschap neemt monsters van het zand. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar het type zand, maar ook de grootte van de korrel. Dan wordt gemeten hoe vervuild het is. Daarna wordt een partij gezocht die het zand op een zo duurzaam mogelijke manier kan hergebruiken.