PvdA-fractie unaniem over aanblijven Moorlag als Kamerlid

ASSEN/DEN HAAG - PvdA-leider Lodewijk Asscher is blij dat William Moorlag mag aanblijven als Tweede Kamerlid.

Volgens Asscher is binnen de partij unaniem ingestemd dat Moorlag 'zijn werk geloofwaardig kan blijven doen'. "Ik heb iedereen gesproken, en iedereen is het eens met deze uitkomst en gemotiveerd om er een mooi jaar van te maken", zegt Asscher tegen de NOS Moorlag raakte in opspraak nadat bekend werd dat hij als directeur van werkvoorzieningschap Alescon in Assen mensen via een schijnconstructie in dienst nam. Het Kamerlid weigerde af te treden. Hij wilde eerst verantwoording afleggen aan een onafhankelijke commissie. Die commissie oordeelde gisteren dat Moorlag 'geloofwaardig de PvdA kan blijven vertegenwoordigen'.Meerdere PvdA'ers wilden aanvankelijk dat Moorlag zou aftreden. Asscher vond daarentegen dat het Kamerlid mocht blijven. Tegenover de NOS zegt Asscher wel dat hij in een gesprek met Moorlag alle opties had besproken, ook een aftreden. "Er zijn allerlei scenario's besproken. Maar ik heb de gewoonte dat niet met u te bespreken", aldus Asscher.Volgens de commissie had Moorlag goede bedoelingen met de constructie bij Alescon, ook al deugde die niet. Asscher sluit zich daarbij aan. "Hij hoopte meer mensen aan het werk te helpen, maar dat rechtvaardigt de constructie niet."