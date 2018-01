Tientallen vellen papier met namen van holocaustslachtoffers Kamp Westerbork

HOOGHALEN - Naam na naam van de leden van talloze families schreef kunstenaar Bart Domburg op grote vellen papier. Het zijn de namen van de 102.000 Joodse en Sinti-slachtoffers van de holocaust. Mensen die via Kamp Westerbork afgevoerd en vermoord werden in de concentratiekampen van de nazi's.

Eind deze maand opent het Herinneringscentrum Kamp Westerbork een expositie met het kunstwerk De Namen van Domburg. Er komen 29 grote lappen papier te hangen, allemaal volgeschreven met fineliners."Er komt haast geen eind aan. Er zat één familie bij, ik meen de familie Van der Kar, met ongeveer vijfhonderd leden", vertelt Domburg. "Moet je je voorstellen hoe dat was. Dat die mensen zijn opgehaald en gedeporteerd. Dat getal van 102.000, dat is een anoniem, abstract en klinisch getal en dat wil ik zichtbaar maken. Eén naam was van een Meyer-Van Zuiden. Dat was een man van 98 jaar oud. Die is in een wagon gezet en op reis gestuurd."Na anderhalf jaar werk schreef de beeldend kunstenaar de laatste naam op papier. "Toen had ik een gevoel: het is voltooid, het is af, klaar. En dat gaf een bevredigend gevoel. Maar ik ben zo langzamerhand wel nieuwsgierig naar hoe het bij elkaar staat. Ik heb elke fineliner helemaal leeggeschreven. Daardoor krijg je een ritme van namen die langzaamaan verdwijnen en bij een verse fineliner weer te voorschijn komen."Een aantal jaren geleden schreef Domburg alle 13.000 adressen op van Joodse mensen en families die in Amsterdam aan het begin van de oorlog geregistreerd stonden. "Ik kreeg daar heel veel reacties op. Toen hoorde ik daarna van het project van de namen in Kamp Westerbork. Toen bedacht ik me dat dat een goed vervolg zou zijn zonder mij te realiseren hoeveel werk dat zou zijn."Het kunstwerk is voor Domburg ook een verantwoording van wat kunst kan doen. "Hitler wilde eigenlijk kunstenaar worden. Wat was er gebeurd als hij was toegelaten op die kunstacademie in Wenen? Hitler, Goebbels en anderen beschouwden zich als kunstenaars die een soort nieuw kunstwerk aan het bouwen waren. Dat was die zogeheten Volksgemeinschaft in Duitsland en een soort verenigd Europa. Maar in één keer komt daar ook de totale zwarte kant van kunst naar voren."De expositie wordt geopend op 26 januari en is de dag daarna open voor publiek. Dan presenteert Herinneringscentrum Kamp Westerbork ook een nieuwe uitgave van het boek In Memoriam, waarin alle namen van de slachtoffers zijn beschreven met informatie over geboorte- en overlijdensdatum. Grote delen van het boek zijn de afgelopen vijftien jaar herzien.