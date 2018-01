Wethouder Kleine van Emmen zet vraagtekens bij onderzoek RTL naar gevaarlijke wegen

EMMEN - Wethouder Robert Kleine van de gemeente Emmen zet zijn vraagtekens bij het onderzoek van RTL Nieuws naar ongelukken in Drenthe. Uit dat onderzoek blijkt namelijk dat bij het Noorderplein in Emmen in drie jaar tijd de meeste ongelukken (22) zijn gebeurd.

"RTL ziet het Noorderplein als een soort 'black spot', maar dat is een voetgangersgebied. Het is mij onduidelijk hoe die cijfers bij elkaar opgeteld zijn", zegt wethouder Kleine.Of het Noorderplein dus als onveilig moet worden aangemerkt, weet Kleine niet. "Dat is dus het lastige, want het beeld dat wij hebben komt niet overeen. Er worden weinig ongelukken gemeld. Wel in de buurt, maar die komen dan niet op 22. Ik weet wel waar RTL die cijfers vandaan heeft, maar hoe zijn ze gerubriceerd? Wij hebben andere informatie uit die omgeving."Vanmiddag liet RTL Nieuws al weten het onderzoek naar gevaarlijke wegen opnieuw uit te voeren. "Door een onvolkomenheid in de gehanteerde methode kan het weergegeven aantal ongevallen per locatie niet met zekerheid worden vastgesteld", schrijft RTL in een verklaring op de website. "De hoeveelheid ongelukken per locatie kan lager, maar ook hoger uitvallen."Emmen telt meer black spots , namelijk twee aan de Boermarkeweg en één aan de Brinkenweg. "De Boermarkeweg komt ook in onze telling naar voren", geeft Kleine aan. "We waren er al mee bezig om te kijken hoe we die weg kunnen reconstrueren, zodat die veiliger wordt."Dat geldt ook voor de Brinkenweg. "Daar is het plan om een rotonde aan te leggen. Het plan daarvoor hebben we vorig jaar al kenbaar gemaakt", aldus de wethouder.