Ruim 2.500 euro voor kinderen uitgebrande zorgboerderij

ASSEN - De inzamelingsactie voor de afgebrande zorgboerderij in Zeijerveen heeft na een paar dagen al ruim 2.500 euro opgebracht. De 13-jarige Stefano Magermans uit Assen startte de actie.

De brand bij de zorgboerderij van Ko-Bus woedde afgelopen donderdagavond . Tien kinderen die in de boerderij woonden raakten in een klap alles kwijt. "We hebben inmiddels ook een heleboel spullen gekregen, van knuffels tot tandenborstels en kleding", zegt Raphaël Magermans, de vader van Stefano."Het enige wat een beetje achterblijft is kleding voor meisjes van zes tot vijftien jaar", zegt Magermans. In de serre van zijn huis staan dozen met speelgoed en kleding opgestapeld.De winkeliers in het winkelcentrum van Assen-Oost werken ook mee aan de inzamelingsactie . Bij de bakker, de tijdschriftenwinkel kun je geld doneren. Vanaf een februari kunnen mensen een maand lang hun statiegeld bonnen inleveren bij Albert Heijn.