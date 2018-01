Deel dit artikel:











Man uit Assen krijgt werkstraf omdat hij feestganger met autokrik mishandelde De Assenaar kreeg een werkstraf opgelegd (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - Een 42-jarige man uit Assen kreeg een werkstraf van 120 uur, waarvan de helft voorwaardelijk, voor een poging tot zware mishandeling. De man sloeg op 16 september tijdens een housewarming bij hem in de buurt een feestganger met een autokrik op het hoofd.

Het slachtoffer liep een stevige hoofdwond op. De Assenaar was zelf niet uitgenodigd op het feest. Hij luisterde samen met zijn vrouw in zijn woning naar het aanzwellend feestgedruis. Het liep volgens de man uit de hand toen feestgangers pal voor zijn deur vuurwerk afstaken.



Uitgelachen

De geërgerde buurman liep naar buiten om de groep 'tot orde te roepen'. Hij werd volledig uitgelachen, zei hij tegen de rechter. Woedend liep hij terug naar zijn huis en pakte uit de gang een autokrik.



'Zelf geslagen'

Zwaaiend met de krik liep de man terug naar de groep. Daarbij raakte hij een van de feestgangers. Die viel bewusteloos op de grond. De 42-jarige Assenaar merkte niet dat hij iemand sloeg, zei hij. Hij kreeg zelf een pak slaag en liep een gebroken rib op.



Het slachtoffer wilde 2.500 euro aan smartengeld, maar krijgt 500 euro. "Vuurwerk afsteken in september mag ook niet en helemaal niet bij iemand vlak voor de deur", zo zei de rechter.