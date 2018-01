Deel dit artikel:











Snellere behandeling hartpatiënten door nieuwe CT-scanner in Refaja Halverwege 2018 neemt Refaja de nieuwe CT-scanner in gebruik (foto: Treant Zorggroep)

STADSKANAAL - Het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal heeft een nieuwe CT-scanner. Hiermee kunnen dokters sneller een diagnose vaststellen en kan er ook sneller met de behandeling worden gestart.

Het ziekenhuis van Treant Zorggroep gaat halverwege dit jaar de CT-scanner gebruiken.



De scanner kan het hele hart in beeld brengen. Dit heeft als voordeel dat de patiënt in de meeste gevallen naar huis kan en niet in het ziekenhuis hoeft te blijven. Dit is minder belastend voor de patiënt.



Jaarlijks worden er op ziekenhuislocatie in Stadskanaal zevenduizend patiënten onderzocht met behulp van de CT-scanner.