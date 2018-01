Eigenaren zorgboerderij: Deze hulp geeft ons moed om alles op te bouwen

ZEIJERVEEN - "Deze hulp geeft ons nog meer moed om alles weer op te bouwen." Dat schrijven Evert en Rineke Koops, eigenaren van zorginstelling Ko-bus.

Vorige week raakten ze alles kwijt toen hun zorgboerderij in vlammen opging . Na een paar heftige dagen willen ze iedereen die geholpen heeft bedanken. Zo schrijven ze: "Ten eerste willen we iedereen bedanken voor de kledingactie die diezelfde avond nog werd gestart. Dit zorgde ervoor dat de kinderen gewoon naar school konden gaan."De acht kinderen die in de zorginstelling woonden werden opgevangen bij andere zorginstellingen. Evert en Rineke Koop raakten zelf ook alles kwijt. "Onze buren, de Drentse golf- en countryclub, die ons tijdelijk woonruimte hebben gegeven en er steeds voor ons zijn, is een sterk staaltje van naoberschap.''Hulpdiensten waren lange tijd bezig om het vuur te blussen. "De inzet van alle hulpdiensten die urenlang alles hebben gegeven en de hulp van burgemeester Marco Out waren hartverwarmend."Ook bedanken de eigenaren de 13-jarige Stefano. Hij zette na de brand een inzamelingsactie op voor de zorgboerderij. De 13-jarige jongen heeft inmiddels zo'n 2.750 euro ingezameld.Evert en Rineke schrijven: "De actie van Stefano die rechtstreeks uit zijn hart komt, vinden wij zo lief van hem. De opbrengst hiervan gaat helemaal naar de kinderen. We zullen als alles weer redelijk gewoon draait in overleg kijken hoe we dit het beste kunnen besteden."