Protest helpt: brievenbus bij De Vijversburg in Norg mag blijven

NORG - Het protest van de bewoners van wooncentrum De Vijversburg in Norg heeft geholpen. De brievenbus aan de Meent, die de bewoners niet kwijt wilden, blijft staan. PostNL heeft besloten dat de brievenbus toch niet verdwijnt.

Eigenlijk zou PostNL 183 brievenbussen in Drenthe verwijderen, waaronder drie in Norg. Maar bewoners van het wooncentrum maakten zich hier zorgen over . Voor veel bewoners is een wandelingetje naar de brievenbus een uitstapje en zorgt het ervoor dat de ouderen bewegen. Bovendien zijn de andere brievenbussen te ver bij De Vijversburg vandaan en moeten ze de drukke Langeloërweg oversteken. Dat is niet veilig.Een dag later gaf PostNL al aan de keuze te heroverwegen . Vandaag werd dus bekend dat de brievenbus mag blijven. Volgens PostNL moet een brievenbus eigenlijk voor 75 procent gevuld zijn om open te blijven. Bij de brievenbus aan de Meent lag dat percentage op zo'n 40 procent. En dat zou dus eigenlijk betekenen dat PostNL de brievenbus kan weghalen.Twee andere brievenbussen staan binnen een straal van duizend meter en voldoen daarmee dus aan de wet. Bovendien heeft PostNL voorafgaand aan het verwijderen van de brievenbus contact gehad met de gemeente, maar neemt het ook adviezen van bijvoorbeeld de ouderenbond ANBO mee in de overweging. Daarnaast bekijkt PostNL of er zorgcentra in de buurt zijn."De Vijversbrug in Norg is hierin niet opgenomen, waarschijnlijk omdat het gaat om een voorziening voor jong gepensioneerden", laat PostNL weten. Het bedrijf strijkt dus met de hand over het hart. "Op basis van de informatie die we nu alsnog hebben is besloten de betreffende brievenbus te behouden."