30-jarige man uit Coevorden aangehouden na waarschuwingsschot [update] Poltie lost schot (foto: ANP/Koen van Weel)

EMMEN - De politie heeft vannacht rond kwart voor twee een waarschuwingsschot gelost bij een naar hennep ruikende auto in de Laan van de Marel in Emmen. Een 30-jarige man uit Coevorden werd hierna aangehouden.

Geschreven door Serge Vinkenvleugel

Agenten hadden de bestuurder van de auto een stopteken gegeven op de Weerdingerstraat, maar de bestuurder negeerde dat. Een achtervolging volgde tot in de Laan van de Marel. Daar stopte de auto en reden de twee inzittenden weg. Ze zijn nog voortvluchtig.



Op datzelfde moment kwamen twee andere personen naar de auto toegerend. Daarbij ontstond een situatie waarbij de politie een waarschuwingsschot loste.



De auto is in beslag genomen. In die auto vond de politie een volle vuilniszak met henneptoppen.