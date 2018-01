Taxichauffeur in Assen opnieuw gedupeerd door brand

ASSEN - Een taxi die geparkeerd stond aan de Stoepveldsingel in Assen is vanmorgen beschadigd geraakt door brand.

Het is kwart over vier 's ochtends en een stuk of vier buurtbewoners staan met emmertjes in hun handen te kijken hoe de brandweer het vuur blust. De buren zijn door de brand wakker geschrokken en hebben in eerste instantie geprobeerd het vuur zelf te blussen.Het is de tweede keer in een jaar tijd dat op dit adres een taxi uitbrandt. De vorige keer was het raak in april.De brandweer was vannacht snel aanwezig, toch raakte de achterkant van de taxi zwaar beschadigd door het vuur. Bij het huis praten politieagenten met de eigenaar, die zijn handen in de lucht gooit als hij de schade aan zijn auto van dichtbij bekijkt.De taxi die vorig jaar in brand vloog, stond geparkeerd bij de carport, waardoor het vuur dreigde over te slaan naar de woning. Dit keer stond de auto langs de straat, waardoor er geen gevaar voor de omgeving was.De oorzaak van de brand is nog niet bekend. In Assen gaan de laatste maanden vaker auto's in vlammen op . In de nacht van vrijdag op zaterdag brandde nog een auto uit aan de Delft in de wijk Lariks.