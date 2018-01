'Vliegveld Hoogeveen mogelijk broedplaats voor mensensmokkel en drugshandel'

HOOGEVEEN - De elf kleine luchthavens in Nederland zijn gevoelig voor mensensmokkel en drugshandel. De Koninklijke Marechaussee pleit voor meer controle op de vliegvelden, waar nu geen permanent fysiek toezicht is.

Vliegveld Hoogeveen valt ook onder de elf kleine luchthavens. Als het aan de marechaussee ligt, wordt de overheid strenger en moeten piloten de gegevens van passagiers en bemanningen verplicht doorgeven, meldt Trouw De omgeving van kleine vliegvelden als Hoogeveen, Budel, Teuge of Vliegveld Midden-Zeeland, wordt door verschillende partijen zoals politie, douane, marechaussee en gemeenten bestempeld als een potentiële verzamelplaats voor criminele activiteiten, waaronder drugs- en mensenhandel.Meest in het oog springende delicten via kleine luchtvelden waren vorig jaar juli het smokkelen van elf Albanese volwassenen en drie kinderen naar Engeland, en de 60 kilo heroïne die vanuit Engeland naar Duitsland ging maar op vliegveld Teuge werd onderschept.