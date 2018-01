Inwoners Peest beginnen met bouw badhuis op Lesbos

PEEST - Volgende week begint de stichting ShowerPower uit Peest met de bouw van sanitaire voorzieningen op het Griekse eiland Lesbos.

Op het eiland zitten ruim 6000 vluchtelingen. "De voorzieningen zijn dramatisch. Het is vreselijk als je je moet wassen met een fles water in je tentje", zegt een van de initiatiefnemers Liesbeth Bloemendal.De stichting heeft ruim 400.000 euro nodig voor het badhuis. "We hebben nu 35.000 euro ingezameld, maar beginnen toch met de bouw. Het wordt eerst een kleine voorziening met een aantal douches voor vrouwen en kinderen", zegt Bloemendal. De stichting hoopt uiteindelijk genoeg geld op te halen voor een groter badhuis. "In een paar weken tijd hebben we al 35.000 euro ingezameld, dus dat gaat echt goedkomen. Mensen kunnen doneren via onze website showerpower.eu."