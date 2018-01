Muziekvoorstelling over mysterie rond kinderlijkjes bij Vries

VRIES - Muziek- en theatervoorstelling De Kinder van Vrees wordt volgende maand opgevoerd in Vries. Het stuk is geschreven voor het culturele jaar van de gemeente Tynaarlo.

Gisteravond was er een speciale repetitie in de Bonifatiuskerk in Vries. "Het ging heel goed. We hadden een paar bijzondere gasten, zoals burgemeester Thijsen. Dan doe je toch wel even extra je best", zegt Bert Rossing, een van de schrijvers van de voorstelling.De voorstelling gaat over de vondst van 153 kinderlijkjes bij de kerk in 1947. "Die kinderen zijn daar ongeveer 1000 jaar geleden begraven. Wat er precies met hen is gebeurd, is nog steeds een mysterie. Daar gaat het stuk over", zegt Rossing.De voorstelling wordt volgende maand zes keer opgevoerd. "We verzamelen bij het gemeentehuis in Vries en daarna lopen we naar de kerk. Daar begint het stuk en komen muziek, spel en projectie samen", aldus Rossing.