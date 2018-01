Deel dit artikel:











File op A28 bij Staphorst na ongeluk met bus [update] Op de A28 nabij Staphorst is een grote file (foto: ANP/Bas Czerwinski)

STAPHORST - Op de A28 tussen Staphorst en Zwolle-Noord is een file ontstaan na een ongeluk. Twee rijstroken zijn afgesloten, meldt de ANWB.

Wie bij Staphorst (afrit Nieuwleusen) rijdt, moet al gauw rekening houden met een extra reistijd van meer dan veertig minuten. De file is zo'n vijf kilometer lang.



De file is veroorzaakt door een ongeluk met een bus. Daarbij zouden geen gewonden zijn gevallen.



Update 08:15 uur: De weg is inmiddels weer vrij en de extra reistijd zal ook snel afnemen.