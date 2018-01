Jacob Bruintjes: Bij de PvdA is het niet altijd gezellig, maar het wordt beter

ASSEN - Gisteravond kwam de PvdA Drenthe bij elkaar voor de traditionele nieuwjaarsreceptie in de Nieuwe Kolk in Assen. Sharon Dijksma, Tweede Kamerlid en voormalig staatssecretaris, was er ook.

De partij is de laatste tijd geplaagd door ophef over kamerlid William Moorlag, die in opspraak kwam door de kwestie Alescon . Zowel Dijksma als Jacob Bruintjes, voorzitter van de PvdA Drenthe, sprak de aanwezigen gisteren toe."De naam Moorlag werd niet vaak genoemd", laat Bruintjes weten. "Maar zowel in de speech van Dijksma als in die van mij, hebben we hem wel even aangehaald. Zo gaf ik aan dat Moorlag een eerlijke kans verdiende ."Volgens Bruintjes was het onderzoek dat een driekoppige commissie van de PvdA uitvoerde goed en hij sluit zich aan bij de conclusie. "We kunnen nu door met z'n allen en dat gevoel wordt breed gedragen."Tot slot geeft Bruintjes aan dat zijn partij in staat is om zich te herstellen als het mis is gegaan. "Bij de PvdA is het niet altijd gezellig, maar het wordt steeds beter."