Landbouwwinkel blijft behouden in Wijster Bedrijfsleider Jan Egbert Ipema (links) en eigenaar Jan Katerberg (foto: RTV Drenthe/Erwin Kikkers)

WIJSTER - De landbouwcoöperatie in Wijster is overgenomen en de landbouwwinkel blijft open. Ondernemer Jan Katerberg uit Aalden wilde niet dat de coöperatie en de winkel zouden verdwijnen.

"Ik werk in dit gebied en wilde dit niet verloren laten gaan", zegt Jan Katerberg. Hij neemt alles van de coöperatie over. "De coöperatie is opgeheven, maar verder verandert er niet veel."



Katerberg wilde voorkomen dat de coöperatie in handen zou vallen van Agrifirm, omdat dan de winkel waarschijnlijk dicht zou gaan. Katerberg is nu druk met het inrichten van de winkel en het vernieuwen van het assortiment. "Iedereen in de buurt helpt, ook familie. Zodat alles zo snel mogelijk klaar is."