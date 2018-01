Deel dit artikel:











'Windmolenplan Pottendijk niet haalbaar' Gaat het plan door? (foto: pixabay.com)

EMMEN - De plannen van akkerbouwer Jeroen Deddens voor een energiepark in Nieuw-Weerdinge zijn niet haalbaar. Dat stelt Zon voor Wind Emmen in een brief aan de gemeenteraad van Emmen.





Lees ook: Energiepark Pottendijk wil praten over langer plaatsen windmolens Zon voor Wind wil dat de gemeente het hele proces voor de komst van windmolens opnieuw doorloopt en omwonenden beter bij de voorstellen betrekt. Deddens wil op zijn grond aan de Pottendijk een energiepark bouwen met zonnepanelen. Ook moeten er windmolens komen van maximaal 149 meter hoog. Volgens Zon voor Wind Emmen leveren de plannen te weinig megawatt op en daarmee is het park niet rendabel genoeg. Zon voor Wind zegt ook dat het gebruik van landbouwgrond voor zonne-akkers niet mag volgens de regels die nu gelden in Emmen.Zon voor Wind wil dat de gemeente het hele proces voor de komst van windmolens opnieuw doorloopt en omwonenden beter bij de voorstellen betrekt.