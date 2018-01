Jouw mening: honden moeten altijd aangelijnd in natuurgebieden

Loslopende honden vormen een vervelend probleem voor schaapherders. Meerdere keren per jaar komt het voor dat er schapen doodgaan of gewond raken door een aanval van een hond. Drachtige schapen die door een aanval in paniek raken, kunnen hun ongeboren lam verliezen door de stress.

In onze provincie waren deze maand al meerdere incidenten waarbij schapen stierven door loslopende honden. Al meerdere jaren trekken schaapherders aan de bel, maar nog steeds gaat het regelmatig mis. De gevolgen volgens de herders: dagenlange onrust in de kudde en een prijskaartje voor een nieuw schaap van zo'n zevenhonderd euro.Is het beter dat uit voorzorg alle honden in natuurgebieden permanent aangelijnd moeten worden? Of kunnen hondenbezitters zelf goed genoeg op hun hond letten? Wat vind jij?