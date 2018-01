Stelling: Wie vrij wil met carnaval, moet een andere vrije dag inleveren

ASSEN - Het is bijna zover: carnaval! Van 11 tot en met 13 februari zullen feestgangers weer volop genieten van muziek, gekke kleding en veel drank.

Een bierbrouwer heeft onlangs een petitie in het leven geroepen voor twee officiële vrije dagen tijdens het feest, dat vooral in het zuiden van Nederland populair is. Maar ook in Drenthe wordt op diverse plekken carnaval gevierd.Arbeidsrechtsadvocaat Maarten van Gelderen is sceptisch over het slagen van de petitie. Van Gelderen denkt dat het initiatief "gedoemd is te mislukken". Tegen de NOS zegt hij dat als het lukt om van carnaval officiële feestdagen te maken, dat nog niet wil zeggen dat je meteen vrij krijgt. "Zelfs op Koningsdag krijg je niet automatisch vrij."Maar misschien dat er een andere oplossing mogelijk is: een andere vrije dag inleveren als je vrij wilt zijn met carnaval.Wat vind jij? Ben je mening dat je een andere vrije dag moet inleveren als je vrij wilt zijn met carnaval?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur naar 0592-331188 of laat uw reactie achter op Facebook.com/RTVDrenthe Gisteren ging de stelling over energiedrankjes en of deze verboden moeten worden voor kinderen. Ruim 89% was het eens met de stelling. Er kwamen 1.960 stemmen binnen.