Drents duo aangehouden voor fraude met Europese subsidies Acht aanhoudingen voor fraude (foto: ANP XTRA / Koen van Weel)

ASSEN - In een onderzoek naar fraude met Europese subsidies zijn acht personen aangehouden. Een 45-jarige vrouw en een 60-jarige man uit de gemeente Midden-Drenthe worden gezien als hoofdverdachten.

Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland deed in 2016 aangifte, omdat medewerkers vermoedden dat Europese subsidies voor het midden- en kleinbedrijf niet daarvoor werden gebruikt.



Subsidies

Tijdens het onderzoek kwamen de vrouw en man uit Midden-Drenthe in beeld. De twee vroegen meerdere keren subsidie aan voor eigen bedrijven en bedrijven van anderen. In oktober 2016 werd een huiszoeking gedaan in een woning in Hijken waar het duo zich bevond.



De hele administratie is in beslag genomen. Zo werden er dubbele facturen gevonden en bleek het geld besteed aan machines en lonen. De subsidies waren bedoeld voor innovatief onderzoek.



In totaal is er voor ongeveer 1 miljoen euro gefraudeerd.



Andere aanhoudingen

De andere zes verdachten zijn eigenaren of aandeelhouders van bedrijven in het noorden die samenwerkten met het duo uit Midden-Drenthe. Deze zes verdachten zijn inmiddels weer op vrije voeten. Er is beslag gelegd op de woningen en bankrekeningen van hen. De twee hoofdverdachten zitten nog vast.



Het SNN kwam de fraude niet eerder op het spoor omdat wel telkens netjes een begroting en urenverantwoording werd ingeleverd. Later bleken die voornamelijk plagiaat te zijn.