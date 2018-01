No Surrender-lid uit Assen aangehouden voor geweld

Inval in clubhuis in Emmen vorig jaar (foto: ANP)

ASSEN - Een lid van motorclub No Surrender uit Assen is aangehouden voor afpersing, bedreiging, mishandeling en diefstal.

In 2014 zou hij een ander lid van No Surrender hebben mishandeld. Voor deze zaak zit captain Henk Kuipers ook vast.Het slachtoffer moest zijn motor inleveren en een boete betalen. Hij werd tegen zijn wil meegenomen in een auto en gedwongen geld op te nemen bij een pinautomaat. Hij heeft daarna aangifte gedaan.De aanhouding van de Assenaar is onderdeel van een langlopend onderzoek naar de criminele activiteiten van No Surrender.