Gasloze dag heeft weinig effect

ASSEN - De gasloze dag die gisteren was afgekondigd door Jorien Bakker van de Rijksuniversiteit heeft niet geleid tot een merkbare verandering in de gasafzet.

Dat blijkt uit de gegevens van Gasunie, meldt RTV Noord . RTV Drenthe steunde de actie ook.Gasunie houdt per uur bij hoeveel Gronings gas er door de leidingen stroomt en dat is een aardige indicatie van het totale gasverbruik.Volgens woordvoerder Michiel Bal was het gasverbruik op 15 januari vorig jaar vergelijkbaar. "Dat kunnen wij heel nauwkeurig zien'", zegt hij. "Normaal gesproken wordt er in deze periode rond de 150 miljoen kuub Groninger aardgas getransporteerd. Vorig jaar zagen we op dezelfde dag ongeveer dezelfde cijfers."RUG-woordvoerder Jorien Bakker startte de actie na de zware aardbeving in Zeerijp, van vorige week. Om de actie extra kracht bij te zetten riep ze de hashtag #dagzondergas in het leven.