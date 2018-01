Prognose 2018: Drentse economie groeit, maar blijft achter

ASSEN - De groei van de Drentse economie is dit jaar gelijk aan die van vorig jaar: 2,4 procent, maar blijft achter bij de rest van Nederland. De werkloosheid ligt met 4,2 procent iets boven het landelijk percentage.

Dat voorspelt het kenniscentrum van de ING Bank.De groei in Zuidoost-Drenthe is met 1,5 procent volgens de bank de laagste van Nederland. De vergrijzing en de ondervertegenwoordiging van sectoren als zakelijke dienstverlening en ICT zouden hiervan oorzaken zijn.Een stuk beter gaat het volgens ING in Noord-Drenthe en de zuidwesthoek. Daar ligt de groei met zo'n 3 procent op het landelijk niveau. Vooral de detailhandel doet het hier goed, maar ook de industrie zoals Fokker en DOC Kaas in Hoogeveen en FrieslandCampina in Beilen, leveren een belangrijke bijdrage.Verder dragen hogere overheidsuitgaven in de zorgsector bij aan de economische groei. Volgens de ING is het voor Emmen goed nieuws dat supervezelproducent Teijin Aramid daar uit gaat breiden De Drentse beroepsbevolking is volgens de ING veel sterker vergrijsd en lager opgeleid dan in de rest van Nederland. Vooral in de gemeente Emmen is de werkeloosheid nog altijd hoog. Het aantal vacatures stijgt dit jaar wel fors in onze provincie, zo voorspelt de bank.