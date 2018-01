'Kleine luchthavens zijn geen broeinest van criminaliteit'

EELDE - De luchthavens in Nederland herkennen zich niet in de kritiek die de Koninklijke Marechaussee heeft op de controle op de kleinere luchthavens. Dagblad Trouw meldt vandaag dat er te weinig zicht is op drugs- en mensenhandel bij de kleine vliegvelden.

Zo zouden kleine vliegvelden, zoals het vliegveld in Hoogeveen, gevoelig zijn voor mensenhandel en drugshandel."Dit is niet echt eerlijk. Binnen Schengen zijn er geen strenge controles op kleine vliegvelden. Wij hebben ook weinig bevoegdheden, we mogen niet zomaar bij mensen in de koffer kijken", zegt havenmeester Onno de Jong van Groningen Airport Eelde. Hij is ook voorzitter van het security overleg van vliegvelden. "Je kan ook met de auto van land naar land gaan en met vliegtuigen op kleine luchthavens is dat niet anders."Bovendien vindt De Jong dat kleine luchthavens zeker geen broeinest zijn van criminaliteit. "Dat is zeker niet het geval, het zal sporadisch voorkomen. We letten echt wel goed op en doen melding als er iets verdachts gebeurt."Op vliegveld Eelde is er constant marechaussee aanwezig, op het vliegveld in Hoogeveen is dat niet zo. Als er vliegtuigen van buiten Schengen komen, moet dat gemeld worden. Dan beslist de marechaussee of er wordt gecontroleerd, maar dat gebeurt niet altijd. "Er zouden meer bevoegdheden kunnen komen bij de vliegvelden zelf, maar dat moet de overheid bepalen", zegt De Jong. "We kunnen beter in overleg gaan hoe we de controle kunnen verbeteren. We worden er nu helemaal niet bij betrokken."